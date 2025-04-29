Maslak Ayazağa'da seyir halinde olan bir sürücü, çakar tertibatı kullanan 34 BJK 215 plakalı lüks aracın önüne geçmeye çalıştığını iddia ettiği anların görüntüsünü kayda aldı.

Sürücünün yanında bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde, çakar tertibatı kullandığı öne sürülen kişinin aracının aralık olan camından "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştığı anlar yer aldı.

Duruma tepki gösteren sürücünün kullandığı ifadeler de görüntülerde yer alıyor.

- VALİ GÜL'ÜN PAYLAŞIMI

İstanbul Valisi Davut Gül, söz konusu görüntülerin birçok platformda yayılması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gül, paylaşımında, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi." ifadelerini kullandı.

