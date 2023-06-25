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Vali Gül, kentte incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kentte helikopterle havadan denetim yaptı.

AA25 Haziran 2023 Pazar 20:34 - Güncelleme:
Vali Gül, kentte incelemelerde bulundu
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İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Vali Gül, bayram trafiğini havadan takip edip tedbirleri denetledi.

Helikopter ile ormanlık alanlarda da inceleme yapan Gül, havaların ısınmasına bağlı tedbirleri gözden geçirmek üzere Büyükada'ya iniş yaptı. Gül, burada yetkililerle orman yangınlarıyla ilgili denetim gerçekleştirdi.

Gül, ayrıca Kilyos Jandarma Karakol Komutanlığı ile Eyüpsultan Odayeri Gişe Kontrol Noktası'nı da ziyaret etti.

Kilyos Karakolu'nda görevlilerle bayramlaşarak tedbirlere ilişkin bilgiler alan Gül, Odayeri Gişe Kontrol Noktası'nda da jandarma ekipleri ve araçlarıyla yola çıkan vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Gül'e, ziyaretleri sırasında İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu da eşlik etti.

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