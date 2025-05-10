Vali Gül, metrobüs kazasında yaralananları ziyaret etti

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Gül, Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda iki metrobüsün çarpışması sonucu yaralanan vatandaşlara ziyarette bulundu.
Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Beykent Üniversite Hastanesi'ne giden Vali Gül, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti, yetkililerden vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşlik etti.
Valimiz Davut Gül, Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan vatandaşlarımızı tedavi gördükleri Beylikdüzü Medicana Hastanesi'nde ziyaret etti.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) May 10, 2025
Tedavi gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten ve... pic.twitter.com/PJj8Hexqn6