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Vali Gül, metrobüs kazasında yaralananları ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 19:23 - Güncelleme:
Vali Gül, metrobüs kazasında yaralananları ziyaret etti
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Gül, Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda iki metrobüsün çarpışması sonucu yaralanan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Beykent Üniversite Hastanesi'ne giden Vali Gül, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti, yetkililerden vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşlik etti.

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