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  • Vali Gül, provokatörlerin saldırısında zarar gören camii ve hazireyi inceledi
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Vali Gül, provokatörlerin saldırısında zarar gören camii ve hazireyi inceledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane Parkı çevresinde devam eden izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Vali Gül, cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi alırken, cami ve çevresindeki göstericilerin görüntülerine tepki yağdı.

IHA24 Mart 2025 Pazartesi 12:44 - Güncelleme:
Vali Gül, provokatörlerin saldırısında zarar gören camii ve hazireyi inceledi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Saraçhane Parkı çevresinde izinsiz gösteriler düzenleyen grupların tahrip ettiği belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresindeki görüntüler büyük tepki çekti.

İstanbul Valisi Davut Gül de zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Gül, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet etti. Mimar Sinan'ın "Çıraklık eserim" dediği cami ve çevresindeki göstericilerin görüntülerine ise sosyal medyadan da tepki yağdı.

  • İstanbul Valisi
  • Saraçhane Parkı
  • Şehzadebaşı Camii

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