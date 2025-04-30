Vali Gül'den 1 Mayıs mesajı

Gül, mesajında, 1 Mayıs'ın ekmeğini alnının teriyle kazanan işçilerin günü olduğunu belirterek, şehirde ve ülkenin dört bir yanında daha güçlü yarınların inşası için ter döken, emek veren her bir işçinin gününü tebrik etti.

Memleketin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin bayramı 1 Mayıs'ın birlik ve dayanışmayı güçlendirmesini temenni eden Gül, şunları kaydetti:

"İstanbul, sabahın ilk ışığında mesaiye başlayanların, fabrikalarda, şantiyelerde, sokaklarda, atölyelerde alın teri dökenlerin şehridir. Sahip olduğu işçi nüfusuyla üretimin, emeğin ve ekmeğin başkentidir. Biliyoruz ki Türkiye'miz ve İstanbul'umuz emeğin gücüyle, sizlerin alın teriyle yükselmeye devam edecek. Bu anlayışla şehrimizi gayret ve fedakarlıkla güzelleştiren sizlerle omuz omuza veriyoruz. İstanbul'umuzu hakların daha çok güvence altına alındığı, emeğin değerinin daha çok bilindiği bir şehir yapmak için azimle çalışıyoruz."

Vali Gül, "Ülkemizin ve şehrimizin daha mutlu ve müreffeh geleceği için gece gündüz çalışan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yaşam diliyorum. Daha hakkaniyetli ve adil şartlarda çalışma ortamına vesile olması temennisiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü kutluyor, her birinizi yürekten selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

