Vali Gül'den 10 Kasım mesajı

Vali Gül, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, kısa hayatına olağanüstü büyük işler sığdıran Atatürk'ün, ateşten bir gömlek giydiği istiklal mücadelesinde en büyük sevdası olan milletine güvendiğini, kendisini, ''İstiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.'' dediği ulusuna adadığını vurguladı.

Atatürk'ün "En büyük eserimiz" dediği; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla yediden yetmişe kalbi hürriyet için çarpan milletiyle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün 100 yaşında olduğunu kaydeden Gül, şunları kaydetti:

"Tarihin gördüğü en büyük liderlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bizlere bu cennet vatanı miras bırakan ecdadımıza karşı her daim sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gayemiz, Gazi'nin gösterdiği yolda, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak; 100 değil 1000 yıl da geçse Cumhuriyetimizi aynı ruh ve inançla yaşatmaktır. Derdimiz, emanete layık olabilmek; kadim medeniyetimizin ihyası ve inşasının kesintisiz devamı için İstanbul'da ve vatanın dört bir yanında canla başla çalışmaktır. Bu düşüncelerle Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha hürmet, minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."