İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vali Gül'den acılı Çağlayan ailesine taziye ziyareti
Güncel

Vali Gül'den acılı Çağlayan ailesine taziye ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, önceki gün Güngören'de uğradığı bıçaklı saldırıcı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

IHA17 Ocak 2026 Cumartesi 13:44 - Güncelleme:
Vali Gül'den acılı Çağlayan ailesine taziye ziyareti
ABONE OL

İstanbul Valisi Davut Gül, önceki gün Güngören'de uğradığı bıçaklı saldırıcı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti. Vali Davut Gül, acılı aileye taziye dileklerini iletti.

Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir eşlik etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.