Vali Gül'den bayram mesajı

Mesajında İstanbulluların bayramını tebrik eden Gül, bu kutlu günlerin kalpleri ve gönülleri birbirine daha da yakınlaştırması, birlik, beraberlik ve muhabbeti artırması temennisinde bulundu.

Gül, Kurban Bayramı'nın aynı zamanda hac ibadetinin ifa edildiği, milyonlarca Müslümanın kutsal topraklarda müstesna bir kardeşlik manzarası sergilediği günler olduğunu belirterek, bu vesileyle İstanbul'dan ve Türkiye'den hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gidenlerin dualarının makbul, kurbanlarının kabul olmasını diledi.

Bayramların gönülleri kazanma, kardeşlik bilincini yenileme, muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme zamanları olduğunu belirten Gül, "Paylaşarak, ziyaret ederek, ikramda bulunarak bayram sevincimizi çoğaltalım. Aile büyüklerimizin hayır dualarını alalım, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirelim. Öksüzleri, yetimleri, garipleri, hastaları unutmayalım. Küsleri, dargınları barıştıralım. Mazlum ve mağdur kardeşlerimizi dualarımızda hatırlayalım." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, "Sevdiklerimizle bir arada olmak için çıktığımız yollarda trafik kurallarına titizlikle uyalım. Yorgun, dalgın ve uykusuz araç kullanmayalım. Sevinç içinde idrak etmemiz gereken bayramları ailelerimiz, sevdiklerimiz ve milletimiz için mateme dönüştürmeyelim." uyarısında bulundu.

İstanbul'da bayramı ağız tadıyla idrak edebilmek, huzur ve güven içerisinde geçirebilmek maksadıyla gerekli bütün tedbirleri aldıklarını vurgulayan Gül, ilgili birimlerle bayram süresince görevlerinin başında, vatandaşların hizmetinde olacaklarını aktardı.

Gül, başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaşayan milletin her bir ferdinin ve İstanbulluların bayramını tebrik ederek, "Bu mübarek günlerin İstanbul'umuza, Türkiye'mize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisiyle sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.