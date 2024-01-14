Vali Gül'den ev ve iş yerlerine bayrak asılması çağrısı

İstanbul Valisi Davut Gül, sabah namazında bütün camilerde şehitler için dua edileceğini duyurdu.

Vali Gül ayrıca, güvenlik kuvvetlerine destek olmak amacıyla tüm ev ve iş yerlerine bayrak asılması çağrısında bulundu.

Vali Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi: İstanbul Müftülüğümüzün koordinasyonunda yarın sabah bütün camilerimizde aziz şehitlerimizin için dua edeceğiz. Kahraman güvenlik kuvvetlerimize destek olmak için lütfen ev ve iş yerlerimize bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı asalım.