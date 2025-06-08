İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2025 Pazar / 12 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2875
  • EURO
    44,7234
  • ALTIN
    4177.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vali Gül'den hastaneye bayram ziyareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti
Güncel

Vali Gül'den hastaneye bayram ziyareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti

İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ve çalışanları ziyaret ederek Kurban Bayramlarını tebrik etti. Öte yandan Vali Gül hastalara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti.

IHA8 Haziran 2025 Pazar 17:09 - Güncelleme:
Vali Gül'den hastaneye bayram ziyareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti
ABONE OL

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ve çalışanları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Vali Gül'e Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Korkut Okyay ile hastane yönetimi ve çalışanlar eşlik etti.

Vali Gül, hastane ekibiyle tek tek selamlaşıp bayramlarını kutlarken sonrasında servislerde yatan hastalar ve yakınlarıyla sohbet etti. Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletirken ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı da çektirildi.

  • davut gül
  • bayram ziyareti
  • cumhurbaşkanı erdoğan

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.