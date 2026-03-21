Vali Gül'den sürücülere uyarı: Lütfen kurallara uyalım #BayramSensizOlmaz

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı tatilinden dönen sürücülere trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu. 'Lütfen kurallara uyalım' diyen Vali Gül, paylaşımını #BayramSensizOlmaz etiketiyle yaptı

AA21 Mart 2026 Cumartesi 19:52
Vali Gül, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tatil dönüşü trafikte sürücülerin dikkat etmeleri gereken kuralları hatırlattı.

Gül paylaşımında, "İstanbul'umuza dönüşler başladı. Kıymetli hemşehrilerim, lütfen trafik kurallarına riayet edelim! Ramazan Bayramı'nın sonuna yaklaşırken ilimize dönüş yoluna çıkan sürücülerimiz, emniyet kemerimizi takalım, kaskımızı kullanalım, hız limitlerini aşmayalım, araç kullanırken telefonla ilgilenmeyelim, yorgun ve uykusuz araç kullanmayalım, trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım, #BayramSensizOlmaz." ifadelerini kullandı.

  • istanbul valisi
  • davut gül
  • trafik kuralları

