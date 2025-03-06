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  • Vali Gül'ün ''Bizim çocuklar'' paylaşımına tepki gösterdiler... CHP ve Halk TV'den Ramazan hazımsızlığı
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Vali Gül'ün ''Bizim çocuklar'' paylaşımına tepki gösterdiler... CHP ve Halk TV'den Ramazan hazımsızlığı

İstanbul Valisi Davut Gül, bir ortaokulda ilahi söyleyen öğrencilerin videosunu 'Bizim çocuklar' ifadesiyle paylaştı. Gül'ün paylaşımı, CHP ve Halk TV tarafından hedef alındı. CHP'li Suat Özçağdaş, paylaşımın 'laikliğe aykırı' olduğunu öne sürdü. CHP'nin yayın organı Halk TV ise okullarda Ramazan etkinliklerinin düzenlenmesini eleştirdi.

Haber Merkezi6 Mart 2025 Perşembe 23:13 - Güncelleme:
Vali Gül'ün ''Bizim çocuklar'' paylaşımına tepki gösterdiler... CHP ve Halk TV'den Ramazan hazımsızlığı
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Anaokulu ve kreşlerde yılbaşı benzeri kutlama etkinliklerini eleştirmeyen CHP'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Vali Gül'ü çocukları ayrıştırmakla suçladı.

CHP YİNE 'LAİKLİK" DEDİ

Özçağdaş, "Bir kamu görevlisi çocukları nasıl ayırabilir? Çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Ülkemizin her ferdinin eşit muamele görmesi, ayrımcılığa uğramaması Anayasamızda güvence altındadır" diyerek Vali Gül'ü hedef aldı. Özçağdaş, açıklamasında "laiklik" vurgusu yaparak "Laik bir ülkede, çocuklarımız herhangi bir dini vecibeye zorlanamaz" ifadelerini kullandı.

HALK TV'DEN TEPKİ ÇEKEN HABER

CHP'ye yakın yayın politikasıyla bilinen Halk TV de Ramazan etkinliklerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kanalda yapılan yayında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda Ramazan programları düzenlemesi eleştirildi.

KREŞ ETKİNLİKLERİ HEDEFTE

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün "oruç tutan öğrencilere kolaylık gösterin" tavsiyesini bile "laikliğe aykırı" bulan Halk TV, Mersin'de bir anaokulunda oruç ve teravihin özendirilmesini de hedef aldı. Haberde görüşüne başvurulan bir eğitimci ise çocukların dini uygulamalara yönlendirilmesini pedagojik açıdan hatalı bulduğunu söyledi. CHP ve Halk TV'nin, İslami değerler söz konusu olduğunda tahammülsüz bir tavır sergilemesi kamuoyunda tepki çekti.

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