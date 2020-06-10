10 Haziran 2020 Çarşamba 09:46 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti. Atama kararları ile mülkiye başmüfettişliğine atanan valilerin arasında ismi geçen Hasan Karahan merak konusu oldu. Peki Vali Hasan Karahan kimdir? Denizli Valisi Hasan Karahan nereli, kaç yaşında? soruları Valiler Kararnamesinden sonra araştırılmaya başlandı. İşte Vali Hasan Karahan hakkında merak edilenler...

VALİ HASAN KARAHAN KİMDİR?

02.12.1963 yılında Ankara' da doğdu. İlk ve ortaokulu Dikmen' de bitirdi. Lise Öğrenimini Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. 1980- 1984 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1987-1988 Eğitim yılında İngiltere'de yabancı dil eğitimi aldı.1990- 1991 Eğitim yılında Manchester Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Çalışmalar Fakültesinde "Avrupa Birliği" üzerine master yaptı. Vali Hasan KARAHAN evli ve 3 çocuk babasıdır.

VALİ HASAN KARAHAN'IN KARİYERİ

1986 yılında Bingöl Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlayan Karahan, daha sonra sırasıyla;

• 1989-1991 Çankırı - Yapraklı Kaymakamı

• 1991-1993 Ordu - Akkuş Kaymakamı

• 1993-1996 Mardin - Kızıltepe Kaymakamı

• 1996-1998 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulunda İnsan Hakları Daire Başkanlığı yaptı.

• 1998-2002 Giresun Vali Yardımcılığı

• 2002-2004 Kayseri Vali Yardımcılığı

• 2004-2007 Sakarya - Akyazı Kaymakamı

• 2007-2012 İstanbul - Kadıköy Kaymakamı

• 12.09.2012-13.08.2013 Kayseri Melikgazi Kaymakamı

• 2013-2017 Giresun Valiliği

• 21/06/2017 tarihli ve 30103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10453 sayılı Vali Atamaları Hakkındaki Kararname ile Denizli Valisi olarak atanmış, 05.07.2017 tarihinde göreve başlamıştır

•10.06.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Vali Atamaları Hakkındaki Kararname ile merkeze alınarak Mülkiye Başmüfettişi oldu.

41 İLDE YENİ ATAMALAR YAPILDI

Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, Mülkiye Başmüfettişi oldu. Karahan'ın yerine ise Siirt Valisi olarak görev yapan Ali Fuat Atik atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan valiler kararnamesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından 17 vali merkeze çekilerek 41 ile yeni vali ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti.

Atama kararlarına göre 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 ilin valisi yer değiştirdi.

Atama kararlarına göre Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi, Süleyman Elban Adana Valisi, Münir Karaloğlu da Diyarbakır Valisi olarak atandı.

Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valisi, Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi, Vahdettin Özkan Konya Valisi, Zülkif Dağlı Samsun Valisi olarak atandı.

Ersin Yazıcı Antalya Valisi, Orhan Tavlı Muğla Valisi, Seddar Yavuz Kocaeli Valisi, Tuncay Sonel Ordu Valisi olarak atandı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı'ya, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya'ya vali olarak atandı.

MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray'a, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır'a vali olarak atandı.

İŞTE YAPILAN ATAMALARIN TAM LİSTESİ (TIKLAYINIZ)

