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İzmir'in Menderes ilçesinde art arda depremler! Validen açıklama geldi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez üssü Menderes ilçesi olan 4,3 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin kendilerine şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını söyledi.

AA19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:06 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:11
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Vali Köşger, AA muhabirine, İzmir'in Menderes ilçesinde bugün 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Depremin ardından ekiplerin hemen yönlendirildiğini belirten Köşger, "Şu ana kadar olumsuz, can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir bize intikal etmiş bilgi yok." dedi.

Köşger, bölgeye tarama amacıyla AFAD ekiplerinin yönlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ise ilçede olumsuz bir durumun olmadığını, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşmeyi sürdürdüklerini bildirdi.

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