Vali Masatlı'yı ağlatan sözler: Bu kez sevinçle buradayım! Şehidimizin kızı dünya üçüncüsü oldu

Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli olan polis memuru Emirhan Şimşek, 4 Ekim 2023 tarihinde şüpheli motosiklet takibi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştu. Babasının kaybeden ve o tarihte 7 yaşında olan Ömür Şimşek'i, Hatay Valisi Mustafa Masatlı sarılarak teselli etmişti. Eğitimini memleketleri olan Hatay'da sürdüren 2. sınıf öğrencisi Ömür Şimşek, Avustralya'nın başkenti Sidney'de düzenlenen NextGen Uluslararası İngilizce Olimpiyatı'nda yarışarak dünya 3'ncüsü olarak Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

İngilizce Olimpiyatlarında Dünya 3'ncüsü olarak başarılı olan Şimşek'i, Hatay Valisi Masatlı makamında ağırladı. Başarısından dolayı şehit kızını tebrik eden Vali Masatlı, sohbetin ardından şehit kızı Ömür'e hediye takdim ederek başarılarının devamı dileğinde bulundu. Sohbet esnasında Vali Masatlı'ya babasının cenaze namazında kendisine söylediği 'Bir sıkıntın olursa yanıma gelebilirsin' dediğini hatırlatan Ömür, "Ben bir sıkıntım olduğu için değil sevinçle buraya geliyorum" diyerek başarısıyla yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Cenaze günü yaşananları hatırlatan şehit kızı, Vali Masatlı'ya duygusal anlar yaşattı.

"AVUSTRALYA'DAKİ İNGİLİZCE OLİMPİYATLARINDA TÜRKİYE'Yİ BAŞARIYLA VE GURURLA TEMSİL EDEN ÖMÜR BABASI GİBİ BİZLERİ GURURLANDIRDI"

Türk bayrağını uluslararası yarışmada dalgalandırarak dünya 3'üncüsü olan şehit kızıyla bir araya gelen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Öncelikli olarak Şehit Emirhan Şimşek kardeşimizin yavrusu olan Ömür kızımızın, bu başarısından dolayı çok umutlu olduğumu ifade etmek isterim. Kendisi Avustralya'daki İngilizce olimpiyatlarında ülkemize üçüncülük derecesini kazandırdı. Ben Ömür kızımıza şehit babasının mezarında sarılmıştım o zaman. Kızımıza, 'bir isteğin veya sıkıntın olursa lütfen benim yanıma gel' demiştim. Duygusal anlar yaşamıştık ama şu anda da mutluluktan duygusal anlar yaşıyorum.

Çünkü kızımız bir sıkıntısı veya bir isteği için gelmedi. Avustralya'daki İngilizce olimpiyatlarında Türkiye'yi başarıyla ve gururla temsil ederek aynı babası gibi gururlandırdı. Babası da bayrak dalgalansın diye bu topraklara canını veren bir kardeşimiz. O da Türk bayrağını dalgalandırmak için orada mücadele etti, çalıştı, başardı ve ödülle yanımıza geldi. Ben kendisini canı gönülden kutluyorum. Ömür kızımızı yetiştiren başta annesi olmak üzere öğretmenlerine ben hassaten çok teşekkür ederim. Onun bundan sonraki hayatında başarılı olmasıyla ilgili ve iyi bir insan olarak başarılı biri olması için elimizden ne tür destek geliyorsa devletimiz olarak, şahsım olarak elimden gelen her şeyi yapacağımı da buradan ifade etmek isterim" dedi.

"İNGİLİZCEYE İLK MERAKIM, BABAMIN İNGİLİZCE KONUŞMASIYLA VE BENİM İLGİMİ ÇEKMESİYLE BAŞLADI"

Şehit babasının İngilizce konuşmasıyla İngilizceye merakının başladığını ifade eden Ömür Şimşek, "Ben İngilizce olimpiyat yarışması için Avustralya'ya gittim. Orada İngilizce olimpiyat yarışmasında üçüncü oldum ve madalya kazandım, Türk bayrağını dalgalandırdım. Ben İngilizce öğrenmeyi okulumdan öğrendim. İngilizceye ilk merakım, babamın İngilizce konuşmasıyla ve benim ilgimi çekmesiyle başladı. Yarışmayı kazandığım için çok mutluyum ve kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.