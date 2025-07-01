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Vali Şahin'den vatandaşlara orman yangınlarıyla ilgili çağrı

Ankara Valisi Vasip Şahin, orman yangınlarıyla ilgili toplumsal duyarlılık çağrısında bulunarak, 'Maalesef büyük yangınlar var. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz.' dedi.

AA1 Temmuz 2025 Salı 14:29 - Güncelleme:
Vali Şahin'den vatandaşlara orman yangınlarıyla ilgili çağrı
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Ankara Valiliği ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen Muhtar Akademisi Eğitim Programı'nın açılışı öncesi basın mensuplarına çeşitli illerde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yapan Şahin, 10 Haziran itibarıyla izin verilen alanlar dışında ormanlara girişlerin yasaklandığını hatırlattı.

Şahin, ormanlık alanlarda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve doğal yaşam alanlarını korumak amacıyla denetimleri sıklaştırdıklarını aktararak, "Ormanlık alanlarımız çoğunlukla jandarma bölgesinde bulunuyor. Jandarmamız 24 saat devreye görevini sürdürmektedir. Bu görevi motorize, yaya ve dron gibi havadan vasıtalarla aldığımız tedbirleri azami derecede uyguluyoruz." diye konuştu.

En büyük görevin vatandaşlara düştüğüne işaret eden Şahin, toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Ciğerlerimiz yanıyor görüyorsunuz. Ülkemizin değişik yerlerinde maalesef büyük yangınlar var. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Piknik alanlarını kullanan vatandaşlarımızdan ayrıca ormana yakın olan arazilerde tarım yapan çiftçilerimizden azami derecede dikkat bekliyoruz. Özellikle anız yakma gibi birtakım çöp veya temizlik adı altında yangınlara yol açabilecek durumlar noktasında dikkatli olmaları gerekmektedir. Bir çıra, bir ateş, bir kibrit maalesef ciğerlerimizi yakabiliyor. Vatandaşlarımızdan tekrar tekrar hassasiyet bekliyoruz."

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  • Ankara Valisi Vasip Şahin

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