10 Haziran 2020 Çarşamba 10:01 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 10:01

Valiler Kararnamesindeki atama kararları ile mülkiye başmüfettişliğine atanan valilerin arasında ismi geçen Selim Köşger merak konusu oldu. Peki Vali Selim Köşger kimdir? Yeni İzmir Valisi Selim Köşger nereli, kaç yaşında? soruları Valiler Kararnamesinden sonra araştırılmaya başlandı. Aydın Valisi Selim Köşger 3 yıl Aydın'da görev yaptı. Yeni Valiler Kararnamesiyle İzmir'e atanan Selim Köşger kimdir? Selim Köşger, halkın içine karışan babacan tavırlarıyla çok sevilen bir bürokrattır. Aydın'da görev yaptığı süreç içerisinde halkla iç içe olmuş bir Validir. İşte Vali Selim Köşger hakkında merak edilenler...

VALİ SELİM KÖŞGER KİMDİR?

03.01.1964 tarihinde Konya’da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

1987–1990 yılları arasında Dernek Denetçiliği yaptı.

1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Yapraklı ve Beydağ Kaymakam vekillikleri ardından İngiltere – Oxford’ta yurtdışı stajını yaptı.

VALİ SELİM KÖŞGER'İN KARİYERİ

Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç’ta Kaymakamlık, Artvin’de Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevinden sonra Fransa-Paris’te 5 ay süreyle dil eğitimi ve Fransız İdari Sistemi üzerine incelemeler yaptı.

2004 yılında Daire Başkanı olarak atandığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde 2006’da Genel Müdür Yardımcısı, 28.05.2010 tarihinde ise Genel Müdür olmuştur.

03/05/2013 tarihinden itibaren Sinop Valiliği görevini yürütürken; Bakanlar Kurulunun 16.02.2015 tarih ve 2015/7295 sayılı Valiler Kararnamesiyle Bingöl Valisi olarak atanan Yavuz Selim KÖŞGER, evli ve 4 çocuk babasıdır.

13 Haziran 2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Aydın Valisi olarak atandı.

41 İLDE YENİ ATAMALAR YAPILDI

Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, Mülkiye Başmüfettişi oldu. Karahan'ın yerine ise Siirt Valisi olarak görev yapan Ali Fuat Atik atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan valiler kararnamesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından 17 vali merkeze çekilerek 41 ile yeni vali ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti.

Atama kararlarına göre 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 ilin valisi yer değiştirdi.

Atama kararlarına göre Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi, Süleyman Elban Adana Valisi, Münir Karaloğlu da Diyarbakır Valisi olarak atandı.

Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valisi, Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi, Vahdettin Özkan Konya Valisi, Zülkif Dağlı Samsun Valisi olarak atandı.

Ersin Yazıcı Antalya Valisi, Orhan Tavlı Muğla Valisi, Seddar Yavuz Kocaeli Valisi, Tuncay Sonel Ordu Valisi olarak atandı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı'ya, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya'ya vali olarak atandı.

MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray'a, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır'a vali olarak atandı.