13 Ağustos 2025 Çarşamba
Güncel

Vali Sezer yangının yaralarını sarmak için vatandaşlarla bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, orman yangınından etkilenen Büyükevren ve Gülçavuş köylerini ziyaret etti. Yangın nedeniyle yaklaşık 12 bin dekar alanın zarar gördüğü belirlenmişti.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 15:06
Vali Sezer yangının yaralarını sarmak için vatandaşlarla bir araya geldi
Yangında evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sezer, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, vatandaşların ihtiyaçlarının giderileceğini bildirdi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Sezer, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Vali Sezer, büyük fedakarlık ve özveriyle çalışan Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, AFAD, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan bölgede soğutma yapan ekipler, hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Yangın nedeniyle yaklaşık 12 bin dekar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Büyükevren köyündeki ormanlık alanda 11 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek Gülçavuş köyüne kadar ilerlemişti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 16 saat müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.

