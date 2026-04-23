Vali Şıldak'tan saldırı yaşanan okula ziyaret

Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenlere bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Büyük bir özveri ve metanetle görev yapan, okullarıyla bütünleşerek örnek bir dayanışma gösteren öğretmenleri tebrik eden Şıldak, bütün eğitim camiasına verdikleri güzel mesaj için her bir öğretmene gönülden teşekkür ettiğini kaydetti.