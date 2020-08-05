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Güncel

Vali uyardı: Bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte yeni tip koronavirüs (kovid-19) vaka sayısında hızlı bir artışın söz konusu olduğunu bildirerek, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:42 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:42
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Çuhadar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adıyaman'da vaka sayılarında artış olduğuna dikkati çekti.

Kurallara uyulması çağrısında bulunan Çuhadar, şöyle devam etti:

"İlimizde alınan bütün tedbirlere rağmen ne yazık ki Kovid-19 vaka sayısında hızlı bir artış seyri söz konusudur. Sizlerden istirhamımız maske, mesafe, ve hijyen kurallarına titizlikle uymanızdır. Artık maskenizi gözlüğünüz, cüzdanınız, mendiliniz hatta bir giyim eşyanız gibi görüp benimsemeniz gerekiyor. Maskenizi toplu ortamlara, umumu açık yerlere giriş pasaportu olarak görün, kullanacağınız maske hem sizin hem de çevrenizin sağlığını koruyan elimizdeki vazgeçilmez en önemli unsurdur. Lütfen bizi maske kullanımı ihlali nedeniyle daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın. Hepinizin sağlıklı kalması bizim için en değerli ödül olacaktır."

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