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Vali Yerlikaya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrencileri kabul etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrencileri kabul etti. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara hediye takdim etti.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 15:05 - Güncelleme:
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İstanbul Valiliğinde gerçekleşen programda Yerlikaya, yerini temsili olarak Ataköy Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yağmur Zeynep Öztemel'e bıraktı.

Programda konuşan Vali Yerlikaya, 23 Nisan'a ilişkin öğrencileri bilgilendirerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü, çok sevdiği, geleceğim, göz aydınlığım, sizler bizim yaşam enerjimizsiniz dediği çocuklara armağan etti. O günden bugüne, coşkuyla heyecanla çocuklar bu bayramı kutluyor. Aslında hep birlikte kutluyoruz. Çünkü sizin bayramınız hepimizin bayramı, milletimizin bayramı. Çocuklara atfedilmesi tabii dünyada eşi benzeri olmayan bir jest. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Valilik makamına oturan Yağmur Zeynep Öztemel de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Öztemel, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve halkın iradesini temsil eden bu günü sağlayan Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle andı.

Daha sonra ilk talimatını sokak hayvanları için veren Öztemel, İstanbul esnafından iş yerlerinin yakınlarına su ve mama bırakmasını istedi.

Vali Yerlikaya ise güzel bir talimat olduğunu ve bunun yerine getirilmesini takip edeceği sözünü verdi.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara hediye takdim etti.

  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • öğrenci

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