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Vali Yerlikaya açıkladı: Yüzde 47 azaldı

İstanbul Valisi Yerlikaya, '2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı' açıklamasında bulundu.

31 Aralık 2020 Perşembe 11:28 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 11:31
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başlıkları;

2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı.

İstanbul Valisi Yerlikaya: "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan hırsızlık yüzde 31, oto hırsızlığı yüzde 5 azaldı, gasp suçlarında yüzde 8 azalma kaydedildi.

(İstanbul'da) Bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı."

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