Vali Yerlikaya açıkladı: Yüzde 47 azaldı

31 Aralık 2020 Perşembe 11:28 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 11:31

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başlıkları;

2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı.

İstanbul Valisi Yerlikaya: "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan hırsızlık yüzde 31, oto hırsızlığı yüzde 5 azaldı, gasp suçlarında yüzde 8 azalma kaydedildi.

(İstanbul'da) Bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı."

Ayrıntılar geliyor...