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Vali Yerlikaya Bahçelievler'de son durumu açıkladı

Bahçelievler'de 7 katlı bina çökmesi sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya canlı açıklamalarda bulunuyor. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada enkaz altında kimsenin bulunmadığını söyledi. Yerlikaya, 'Bina yarın belediye tarafından yıkılacaktı.' açıklamasında bulundu.

14 Şubat 2020 Cuma20:37 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 20:37

Yerlikaya'nın açıklamalarının satır başları:

Bina yarın belediye tarafından yıkılacaktı. Binada oturanları aradık, hiçbiri bu binada değil. Enkaz altında kimseye rastlanmadı.Bu bina yıkılma esnasında bir vatandaşımız enkazın altında bir kişinin kaldığını gördüğünü söyledi. Bakiye kalan enkazı arkadaşlarımız yine AFAD, itfaiyenin gözetiminde çekecekler.

Tespit etmiş olduğumuz ağır hasarlı binalarımız fazla değil. Bunların süratle içinde bulunan vatandaşlarımız bir an önce çıkmalı.

Bakırköy cumhuriyet başsavcılığımız açıklama yaptı ve araştırdığını söyledi. 

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