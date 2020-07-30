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Vali Yerlikaya'dan bayram mesajı: Bu bayram da, kalplerimiz kucaklaşacak, gözlerimiz kavuşacak, gönüllerimiz bir olacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı videolu paylaşımda, İstanbulluların bayramını kutladı. Vali Yerlikaya, bayramın sağlık ve güven içerisinde geçirilmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, bayramlaşma sırasında temizlik, mesafe ve maske önlemlerine riayet edilmesini istedi.

AA30 Temmuz 2020 Perşembe 17:00 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 17:00
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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı videolu paylaşımda, İstanbulluların bayramını tebrik etti.

Ramazan Bayramı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını dolayısıyla zorunlu olarak evlerde geçirilmesiyle buruk yaşandığını hatırlatan Yerlikaya, "Tüm dünyayı sarsan bir salgınla mücadele ederek, kontrollü hayata, çok zahmetler çekerek ulaştık. Kurban Bayramı'mızı, kontrollü hayatımızın ilk bayramı hem de son bayramı olarak idrak edeceğiz inşallah. Bu bayram da, kalplerimiz kucaklaşacak, gözlerimiz kavuşacak, gönüllerimiz bir olacak. Fiziken sarılamayacağız, kalben sarılacağız birbirimize." ifadelerini kullandı.

Mesajında bu bayram camilere de kavuşulduğunu ifade eden Yerlikaya, "Ayasofya Camii, bayram öncesi açıldı. Ezanları, bir bayram müjdesi gibi bütün dünyada yankılandı. 86 yıl, namazdan, duadan, bayramdan uzak kalmıştı. Namaza, duaya, bayrama kavuştu. Ayasofya Camii'nin açılışı, büyük bir sabrın eseridir. Daha güzel bayramlar da şüphesiz, birlikte göstereceğimiz sabrın eseri olacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramı, ruhuna, geleneklere yaraşır şekilde idrak etmek için gerekli tedbirleri aldıklarını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valiliğimize bağlı kurumlarımız, bayram süresince denetimlerini sürdürecek, görev başında olacak. Sizlerden de kurban ibadetinizi, salgın tedbirleri gereğince temizlik, maske ve mesafe kuralına uyarak eda etmenizi istirham ediyoruz. Kurban Bayramı şehrimize, ülkemize, İslam alemi ve tüm dünyaya, sağlık, huzur ve esenlik getirsin inşallah. Başta muhterem şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, bütün hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla… Birlikte nice bayramlara."

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