18 Kasım 2020 Çarşamba 09:44 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 10:06

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşları uyararak, "Maskeyi kurallara uygun takalım, mesafeye dikkat edelim, yeni kurallara uyalım ki daha ileri gidecek kısıtlama tedbirleri istemiyorsak. Rakamları en minimum hale getirmeyi başardık, yine yaparız. Can alma diyoruz, sokağa çıkma, çıkmak zorundaysan maskeyle mesafeyle kurallara uy. Misafir çağırma, misafirliğe gitme diyoruz. Kurallara uymayanları ikaz edersek buradan çıkarız. 21 Ağustos bu yana 3 milyon 319 bin 917 denetim yapmışız dün. 21 milyon ceza yazmışız, bunun çoğu sigara yasağından dolayı" dedi