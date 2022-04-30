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Vali Yılmaz'dan “Bayramınız Kemerli Olsun” denetimi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı öncesi 81 ile gönderdiği talimatlar doğrultusunda polis ve jandarma ekipleriyle birlikte trafik denetimine katıldı.

IHA30 Nisan 2022 Cumartesi 02:18 - Güncelleme:
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı öncesi 81 ile gönderdiği talimatlar doğrultusunda kentin farklı noktaların kurulan trafik denetimine katıldı. Yolculuk yapanların emniyet kemerlerine de özellikle dikkat eden Vali Yılmaz, sürücülere "Bayramınız Kemerli Olsun" olsun diyerek kırmızı düdük dağıttı.

Denetimlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, "İçişleri Bakanlığımızın başlattığı, Türkiye genelinde aynı saatte trafik uygulaması gerçekleştirdik. Bütün sürücülerimizin kurallara uymasını, emniyet kemerlerini takmasını, güvenli bir yolculuk yapmalarını istiyoruz. Güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilmek için trafik tedbirlerimizi aldık, denetimlerimizi yapıyoruz. Bayramımız kemerli olsun, bütün sürücülerimize güvenli yolculuklar diliyoruz. Huzur ve güven içinde bir bayram olması dileğiyle bütün sürücülerimizin Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

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