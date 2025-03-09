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Valide-i Cedid Camii'ndeki görüntüye inceleme

Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih kıldığı yönündeki görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

AA9 Mart 2025 Pazar 10:28 - Güncelleme:
Valide-i Cedid Camii'ndeki görüntüye inceleme
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Kaymakamlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntüler paylaşıldığı aktarıldı.

Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir."

  • Üsküdar Kaymakamlığı
  • teravih
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