İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2025 Salı / 7 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1539
  • EURO
    44,5897
  • ALTIN
    4220.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Validen açıklama! Bazı araçların bayramda trafiğe çıkışı yasak
Güncel

Validen açıklama! Bazı araçların bayramda trafiğe çıkışı yasak

Bolu Valiliği, Kurban Bayramı tatili nedeniyle artacak trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4 Haziran 2025 saat 16.00'dan 6 Haziran 2025 saat 11.00'e kadar TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Ankara istikametinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrini yasakladı. Yaş sebze, ilaç, süt ve akaryakıt gibi bozulabilir ve kritik ürünleri taşıyan araçlara ise istisnai olarak sınırlı geçiş izni verilecek.

IHA3 Haziran 2025 Salı 21:24 - Güncelleme:
Validen açıklama! Bazı araçların bayramda trafiğe çıkışı yasak
ABONE OL

Bolu Valiliği kamyon, çekici ve tankerlerin geçişine izin verilmeyeceğini belirterek, "2025 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak; vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla, 04.06.2025 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren 06.06.2025 Cuma günü saat 11.00'a kadar, Ankara ili istikametine; O-4 Anadolu otoyolu Düzce il sınırından Ankara il sınırına kadar, D-100 Devlet karayolu Düzce il sınırından Gerede ilçesine kadar, D-750 Devlet karayolu Gerede ilçesinden Ankara iline kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereği izin verilmemesine Valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.

Bolu Valiliği tarafından alınan kararda istisnalar olduğu vurgulanarak, "Tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" ifadelerine yer verildi.

  • TEM Otoyolu yasaklama
  • Kamyon tanker kısıtlama
  • Ankara istikamet izin

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.