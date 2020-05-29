İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8234
  • EURO
    7,5709
  • ALTIN
    377.36
  • BIST100
    105261
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Validen dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Van'da bulaş sokakta değil evde oluyor
Güncel

Validen dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Van'da bulaş sokakta değil evde oluyor

Van'da, taziye evleri, akrabalara bayram ziyaretleri, muhtarın koronavirüs hastalarını gizlemesi olayları sonrası vaka sayısı gözle görülür şekilde arttı. İlde 18 bin kişiye karantina uygulanırken, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bilmez, 'Van'da 'bulaş' sokakta değil, evde oluyor. Çekirdek ailelerde en az 15-20 kardeş var. Bir de çoluk çocuk bir araya gelince insan sayısı 3-4 katına çıkıyor. Biri pozitifse, tüm aileye yayılıyor' dedi.

IHA29 Mayıs 2020 Cuma 10:31 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 10:49
ABONE OL

Son günlerde vaka sayılarında artış ve yeni karantina haberlerinin geldiği Van'daki duruma ilişkin açıklama yapan Vali Bilmez, "Van'da 'bulaş' sokakta değil, evde oluyor. Çekirdek ailelerde en az 15-20 kardeş var" dedi.

Van'da, taziye evleri, akrabalara bayram ziyaretleri, muhtarın koronavirüs hastalarını gizlemesi gibi gelişmelerle birlikte vaka sayılarında da artış gözlendi. Kentte yeni karantina haberleri de gelmeye devam ediyor.

18 BİN KİŞİ KARANTİNADA

Van'da şu anda 480 koronavirüs vakası var. Tespitlere göre bunların yarısından çoğu, cenazeler sonrası yapılan taziye ziyaretleri sonunda oluştu. Bugüne kadar 66 bin kişi karantinaya alındı, halihazırda ise 18 bin kişi karantina altında.

VAN VALİSİ: BULAŞ EVDE OLUYOR, ÇEKİRDEK AİLELERDE EN AZ 15-20 KARDEŞ VAR

Peki, Van'da neler oluyor? Vaka sayılarındaki artışta etkili olan ne? Hürriyet'e konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentteki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Bilmez, vaka sayılarındaki artışla ilgili olarak bulaşmaların sokakta değil evde olduğunu ifade ederek, "Van'da 'bulaş' sokakta değil, evde oluyor. Çekirdek ailelerde en az 15-20 kardeş var. Bir de çoluk çocuk bir araya gelince insan sayısı 3-4 katına çıkıyor. Biri pozitifse, tüm aileye yayılıyor" dedi.

Bilmez, "Bu mücadeleyi hep birlikte yapmalıyız. Sağlık ve güvenlik birimlerinin özveriyle verdikleri bu mücadeleye şehir insanın kurallara uyarak katkıda bulunması gerekiyor. Bunu ancak hep birlikte yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kapkaç yapan faslı saniyeler içinde böyle yakaladı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.