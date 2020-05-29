IHA 29 Mayıs 2020 Cuma 10:31 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 10:49

Son günlerde vaka sayılarında artış ve yeni karantina haberlerinin geldiği Van'daki duruma ilişkin açıklama yapan Vali Bilmez, "Van'da 'bulaş' sokakta değil, evde oluyor. Çekirdek ailelerde en az 15-20 kardeş var" dedi.

Van'da, taziye evleri, akrabalara bayram ziyaretleri, muhtarın koronavirüs hastalarını gizlemesi gibi gelişmelerle birlikte vaka sayılarında da artış gözlendi. Kentte yeni karantina haberleri de gelmeye devam ediyor.

18 BİN KİŞİ KARANTİNADA

Van'da şu anda 480 koronavirüs vakası var. Tespitlere göre bunların yarısından çoğu, cenazeler sonrası yapılan taziye ziyaretleri sonunda oluştu. Bugüne kadar 66 bin kişi karantinaya alındı, halihazırda ise 18 bin kişi karantina altında.

VAN VALİSİ: BULAŞ EVDE OLUYOR, ÇEKİRDEK AİLELERDE EN AZ 15-20 KARDEŞ VAR

Peki, Van'da neler oluyor? Vaka sayılarındaki artışta etkili olan ne? Hürriyet'e konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentteki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Bilmez, vaka sayılarındaki artışla ilgili olarak bulaşmaların sokakta değil evde olduğunu ifade ederek, "Van'da 'bulaş' sokakta değil, evde oluyor. Çekirdek ailelerde en az 15-20 kardeş var. Bir de çoluk çocuk bir araya gelince insan sayısı 3-4 katına çıkıyor. Biri pozitifse, tüm aileye yayılıyor" dedi.

Bilmez, "Bu mücadeleyi hep birlikte yapmalıyız. Sağlık ve güvenlik birimlerinin özveriyle verdikleri bu mücadeleye şehir insanın kurallara uyarak katkıda bulunması gerekiyor. Bunu ancak hep birlikte yenebiliriz." ifadelerini kullandı.