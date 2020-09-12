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Valilik açıkladı! Diyarbakır'da yeni koronavirüs tedbirleri

Diyarbakır Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin değiştirilmesine karar verildiğini bildirdi. 15 Eylül'den itibaren 08.00-16.00 ve 09.00-17.00 mesai saatlerine uygun olarak iki grup halinde çalışılmasına karar verildi.

AA12 Eylül 2020 Cumartesi 10:29 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:29
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Valilik'ten yapılan açıklamada, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesaiye geliş ve gidiş saatlerinde hem trafikte oluşabilecek hem de toplu taşımayı kullanacak insan sayısında yaşanacak yoğunluğun önüne geçerek salgının bulaşma tehlikesini en aza indirmek amacıyla mesai saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda kurum çalışanlarının 15 Eylül'den itibaren 08.00-16.00 ve 09.00-17.00 mesai saatlerine uygun olarak iki grup halinde çalışmasının kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, yapılan bu değişiklikle kontrollü sosyal hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve salgının bulaş hızının kontrol altına alınmasının hedeflendiği aktarıldı.

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