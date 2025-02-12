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Valilik açıkladı! Kar yağışı nedeniyle okullar tatil

Kırşehir'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

IHA12 Şubat 2025 Çarşamba 18:24 - Güncelleme:
Valilik açıkladı! Kar yağışı nedeniyle okullar tatil
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Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde ilimizde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe gününü tatil ilan ediyoruz. Kar yağışının su kaynakları açısından sıkıntılı olan Kırşehir'imize bereket getirmesini diliyor, Cuma günü hepinizi sınıflarınıza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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