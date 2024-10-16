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Valilik açıkladı! Malatya'da okullar yarın da tatil edildi

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 22:26 - Güncelleme:
Valilik açıkladı! Malatya'da okullar yarın da tatil edildi
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İl Milli Eğitim Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17 Ekim Perşembe günü (yarın) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

"Stres birikimi söz konusu"

Deprem nedeniyle kentte okullar bugün tatil edilmişti.

11 OKULDA SIVA ÇATLAĞI VE HAFİF HASARLAR TESPİT EDİLDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, deprem sonrası yapılan saha incelemelerinde 11 okulda sıva çatlakları ve hafif hasarlar tespit edildiğini belirtti.

Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! 187 kişi etkilendi

Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu tür detayların önleyici tedbirlerle giderilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 17 Ekim 2024 Perşembe günü itibarıyla 1 gün süreyle ara verilmiştir. Çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın güvenliği en önemli önceliğimizdir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gerekli tüm önlemler alınmış olup, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir."

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