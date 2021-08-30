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Güncel

Valilik açıkladı: Ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Isparta'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 31 Ağustos'a kadar olan ormanlık alanlara giriş yasağının, 16 Eylül'e uzatıldığı bildirildi.

AA30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:27 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:34
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteorolojik şartların yangın açısından risk taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz dahilindeki ormanlık alanlara (Milli park alanları, ören yerleri, piknik ve mesire yerleri dahil) görevliler dışında giriş yasağı 16 Eylül 2021'e kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın belirtilen konular başta olmak üzere orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri, orman yangınıyla karşılaşıldığında erken müdahale için vakit kaybetmeden 177 veya 112 numaralı hatlara ihbarda bulunmaları büyük önem taşımaktadır."

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