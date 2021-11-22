İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2021 Pazartesi / 17 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,5001
  • EURO
    12,9256
  • ALTIN
    664.629
  • BIST100
    1755.48
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Valilik açıkladı: Sokağa çıkma yasağı sona erdi
Güncel

Valilik açıkladı: Sokağa çıkma yasağı sona erdi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 13 köy ve bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili valilikten yapılan açıklamada kaldırıldığı bildirildi.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 21:27 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 21:27
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ve Mutki ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda 18 Kasım'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis ili merkez ve Mutki ilçesi sınırlarında bulunan Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 18 Kasım Perşembe günü saat 17.00'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 22 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren kaldırılmıştır."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.