Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı...

Silivri açıklarında bugün meydana gelen 5.8’lik deprem sırasında pek çok öğrenci okulda ders başındaydı. Öğrenciler büyük panik yaşadı. İstanbul, Bursa, Yalova'da bugün için geçici olarak okullar tatil edildi. Veliler ve öğrenciler ‘Yarın okullar tatil mi?’ sorusuna yanıt aradı. Ancak valilikten yarın okulların tatil edildiğine ilişkin bir açıklama gelmedi. Buna karşılık sosyal medyada İstanbul'da yarın okulların tatil edildiği söylentisi yayıldı. Bu iddiayı yalanlayan İstanbul Valiliği, okullarda tarama çalışmalarının devam ettiğini saat 20.00'de açıklama yapılacağını duyurdu.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul’da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. 7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir. Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır.