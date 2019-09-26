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Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı...

İstanbul'da yarın okullar tatil oldu mu sorusu bugünkü 5.8'lik depremin ardından öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. İstanbul Valiliği bugün için geçici olarak okulları tatil etmişti. Ancak sosyal medyada İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiği söylentileri dolaştı. İstanbul Valiliği bu iddiayı yalanladı. Valilik, saat 20:00'de açıklama yapacak.

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Silivri açıklarında bugün meydana gelen 5.8’lik deprem sırasında pek çok öğrenci okulda ders başındaydı. Öğrenciler büyük panik yaşadı. İstanbul, Bursa, Yalova'da bugün için geçici olarak okullar tatil edildi. Veliler ve öğrenciler ‘Yarın okullar tatil mi?’ sorusuna yanıt aradı. Ancak valilikten yarın okulların tatil edildiğine ilişkin bir açıklama gelmedi.  Buna karşılık sosyal medyada İstanbul'da yarın okulların tatil edildiği söylentisi yayıldı. Bu iddiayı yalanlayan İstanbul Valiliği, okullarda tarama çalışmalarının devam ettiğini saat 20.00'de açıklama yapılacağını duyurdu.
 
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 
 
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul’da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. 7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir. Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır.
 
İSTANBUL'DA DEPREM OLDU
 
İstanbul’da saat 13.59’da merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremle birlikte evlerinde, işyerlerinde olan vatandaşlar, okulda olan öğrenciler büyük panik yaşadı. AFAD depremin derinliğini 6.9 kilometre olarak açıkladı. Depremle ilgili şu ana kadar can ya da mal kaybı ihbarı yok. Yüksekten atlayan bazı vatandaşların hafif şekilde yaralandığı bilgisi var. Deprem sırasında Avcılar’da bir caminin minaresi yıkıldı, Sultangazi ve Eyüp’te 2 binada hasar var.

ATMACA füzesinden tam isabet

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