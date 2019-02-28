Valilik Ağrı'da kar tatilinin uzatıldığını açıkladı
Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve bağlı köylerde, yarın da eğitime ara verildiği duyurdu
- İHA
Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve bağlı köylerde, yarın da eğitime ara verildiği duyurdu.
Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.
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