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Valilik duyurdu: Ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışına geçici yasak

Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı tatilinde artması beklenen araç trafiğini rahatlatmak amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara geçici trafik yasağı getirildiğini açıkladı.

IHA3 Haziran 2025 Salı 17:22 - Güncelleme:
Valilik duyurdu: Ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışına geçici yasak
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Kurban Bayramı tatili süresince yollarda yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla Kocaeli Valiliği karar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; 4 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'dan, 6 Haziran Cuma günü saat 11.00'a kadar bazı güzergâhlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine izin verilmeyecek. Ankara yönüne; Anadolu (O4) Otoyolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar, Kuzey Marmara (O7) Otoyolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar, D-100 Karayolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar, D-130 Karayolu Yalova-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar, İzmir yönüne ise O5 (Gebze-İzmir) Otoyolunda Yalova il sınırına kadar belirlenen araçlara trafik yasağı konuldu.

BAZI TAŞIMALARA İSTİSNA VAR

Kararla birlikte yasak uygulansa da yaş sebze-meyve, süt ürünleri, et ve et ürünleri, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su, canlı ve kesme çiçek, hayvan yemi, posta-süreli yayınlar ile akaryakıt ürünleri taşıyan araçlar için istisna uygulanacak. Bu tür ürünleri taşıyan araçların, öncelikle ana arterler dışındaki yolları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana arterlerde en kısa sürede geçiş yapmalarına izin verilecek.

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