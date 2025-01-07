Valilik duyurdu: Batman Havalimanı için talepte bulunuldu

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Havalimanı'nın artan yolcu trafiğini karşılamak ve gelecekteki ihtiyaçlara hazırlıklı olmak amacıyla iç hatlar terminalinin kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Batman Havalimanı Müdürlüğünün DHMİ Genel Müdürlüğüne talepte bulunduğu kaydedilen açıklamada, yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olan Batman Havalimanı'nda iç hatlar terminalinin artan hava yolu kullanım oranların bölgenin dinamik yapısı dikkate alındığında kapasite artırımı gereksiniminin gündeme geldiği bildirildi.

Terminalin genişletilmesiyle hem kapasitenin artırılması hem de revize edilmiş bir altyapının sağlanmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Terminalin genişletilmesiyle iç hat uçuşlarına daha fazla imkan sağlanacak ve yolculara daha modern ve konforlu bir hizmet sunulacak. Bu gelişme, Batman'ın turizm, sanayi ve ekonomik kalkınması açısından da büyük önem taşıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Batman Havalimanı'nın stratejik önemi artacak, hava yolu ulaşımındaki rolü güçlenecektir." ifadeleri kullanıldı.