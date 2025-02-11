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Valilik duyurdu! Bitlis'te gösteri yürüyüşleri 6 gün yasaklandı

Bitlis Valiliği, kentte gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 6 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

AA11 Şubat 2025 Salı 18:41 - Güncelleme:
Valilik duyurdu! Bitlis'te gösteri yürüyüşleri 6 gün yasaklandı
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Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde izinsiz gösteri yürüyüşü, oturma eylemi ve şiddet içerikli sokak eylemlerinin düzenlenebileceği belirtildi.

Bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceğinin, toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceğinin değerlendirildiğine yer verilen açıklamada, Bitlis coğrafi sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantılarının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili hükümleri, basın açıklaması, oturma eylemi, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin ise İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği 11 Şubat saat 15.00'ten 16 Şubat saat 23.59'a kadar 6 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

İlçelerden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak Bitlis güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen konulara ilişkin kanuna aykırı eylemlere katılımın sağlanmasının da önlenmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel kişi ve gurupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişleri, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışları da yine aynı tarih ve saatler arasında yasaklanmıştır." denildi.

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