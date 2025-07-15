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Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği '15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu' dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

IHA15 Temmuz 2025 Salı 09:36 - Güncelleme:
Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Valiliği, hain darbe girişimin 9. yılında düzenlenecek olan "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" programı kapsamında nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Yapılan açıklamada, "Saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar, Güzeltepe Caddesi-Çengelköy Caddesi kavşağı ile Beylerbeyi kavşağı arası olmak üzere; Üsküdar istikameti Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullahağa Caddesi tek yönlü olarak ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Beylerbeyi Kavşağı - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımı" ifadelerine yer verildi.

Alternatif güzergahlar ise, "Abdullahağa Caddesi ve Yalıboyu Caddesi Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Çengelköy Caddesi, Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Beylerbeyi Küplüce Yolu, Beylerbeyi Çamlıca Caddesi, Güzeltepe Caddesi" şeklinde açıklandı.

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