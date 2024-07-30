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Valilik duyurdu: Mardin'de 4 bölge, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesindeki 4 bölgenin 30 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

DHA30 Temmuz 2024 Salı 17:34 - Güncelleme:
Valilik duyurdu: Mardin'de 4 bölge, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
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Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi kırsal Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy mahallelerindeki bölgelerin, 30 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin ili Nusaybin ilçesi Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerde 30 Temmuz (Dahil)-13 Ağustos 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; söz konusu yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

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