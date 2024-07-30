Valilik açıklamasında, "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin ili Nusaybin ilçesi Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerde 30 Temmuz (Dahil)-13 Ağustos 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; söz konusu yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.