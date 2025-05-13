Valilik harekete geçti: Sivas'ta 700 sokak köpeği toplandı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek; İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ile birlikte, "Sivas'ın Huzuru" temasıyla Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Nisan ayı 2025 güvenlik buluşması kapsamında, Sivas genelindeki asayiş olaylarını ve yılın ilk dört ayında yapılan çalışmaları değerlendiren Vali Şimşek, "2025 yılı 4 aylık asayiş verilerini geçen senenin aynı dönemi ile mukayese ettiğimizde, 2 bin 325 olan genel asayiş olayı sayımızın yüzde 20 düşüşle bin 851 olaya gerilediğini görüyoruz. Aydınlatma oranımız da yüzde 93'ten yüzde 97 düzeyine çıkmış bulunuyor" dedi.

UYUŞTURUCU VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA GEÇİT YOK

Sivas'ta uyuşturucu ile mücadelenin 2025 yılında da kararlılıkla sürdürüldüğüne kaydeden Vali Şimşek, "Bu çalışmalar sonucunda son 4 ayda jandarma ve emniyet teşkilatımızın başarılı operasyonları ile 7 bin 382 gram uyuşturucu madde, 25 bin 481 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Yine son dört ayda uyuşturucu ticaretine yönelik 40 operasyon yapılmış ve bu operasyonların sonucunda toplam 42 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları ile son dört ay içerisinde düzenlenen 20 operasyonla 13 göçmen kaçakçısı tutuklanarak adalete teslim edilmiştir. 6 araca da el konulmuştur. Yine son dört ay içerisinde mobil göç noktalarımızda 2 bin 151 kişinin denetimi yapılmış ve 6 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Kolluk güçlerimizce yapılan uygulamalarda ise toplam 170 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

372 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hem şehir merkezimizde hem de şehirlerarası yollarımızda trafik yoğunluğunun giderek arttığını belirten Vali Şimşek, "Bu konuda hem trafik hem de asayiş ekip sayılarımızı artırmış bulunuyoruz. Sürücülerimizin ve yayalarımızın güvenliği için trafik denetimlerimizi çok yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Bu kapsamda, son 4 ay içerisinde yaklaşık 372 bin aracın denetimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yine aynı dönemde 2 bin 621 ticari taksinin, 2 bin 327 okul servisimizin denetimleri yapılmış olup, kurallara uymayan 183 taksiye ve 68 okul servisine cezai işlem uygulanmıştır. Bilindiği üzere motosiklet denetimlerimizi de yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu yıl içerisinde toplam 8 bin 49 motosiklet denetimi gerçekleştirdik ve 846 sürücüye cezai işlem uyguladık. 135 motosiklet ise trafikten men edildi" dedi.

700'E YAKIN SOKAK KÖPEĞİ TOPLANDI

Sahipsiz sokak hayvanları konusunda da çok somut adımlar attıklarını vurgulayan Vali Şimşek, "İlçelerimizden ve köylerimizden sahipsiz hayvanları toplamaya başladık. Meraküm Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'mize şu ana kadar 700'e yakın sahipsiz hayvan getirilmiş durumda. Bu konuyu şehrimizin gündeminden kaldırmak için büyük bir gayret ve kararlılıkla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.