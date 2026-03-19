Gece modu
  • Valilik koordineli “zimem defteri” geleneği yaşatıldı: 73,5 milyon TL borç kapatıldı
Valilik koordineli “zimem defteri” geleneği yaşatıldı: 73,5 milyon TL borç kapatıldı

İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında Ramazan boyunca 2 bin 150 mahalle bakkalında 32 bini aşkın ailenin veresiye borcu hayırseverlerin desteğiyle ödendi.

IHA19 Mart 2026 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
Osmanlı dönemine dayanan zimem defteri geleneğinde, hayırseverler mahalle bakkallarına giderek ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kim olduklarını bilmeden kapatıyor. Yüzyıllardır sürdürülen bu gelenek, Ramazan ayında yeniden canlandırılarak yardımlaşma ve dayanışma kültürünün yaşatıldı.

VALİ GÜL BAKKAL ZİYARETİNDE BULUNDU

Uygulama kapsamında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir mahalle bakkalını ziyaret eden Davut Gül, zimem defterindeki borçları bizzat kapattı. Vali Gül, yapılan çalışmanın hem yardımlaşma kültürünü yaşattığını hem de ihtiyaç sahiplerine doğrudan destek sağladığını belirterek, "İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda kaymakamlarımız, hayırseverlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hemşehrilerimizin bakkallara olan borçlarını ödemeye gayret ediyoruz. Ramazan yardımlaşma ve paylaşma demek. Bayrama girerken vatandaşlarımızı borçsuz bir şekilde bayrama kavuşturmak istiyoruz" dedi.

Yardımların şeffaf şekilde yapıldığını vurgulayan Gül, "Muhtarlarımız, kaymakamlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımızla birlikte borçlar tespit edilerek tutanak karşılığında ödeniyor. Böylece hem hayır sahiplerinin emanetlerini doğru şekilde yerine ulaştırıyoruz hem de zimem defteri geleneğini yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEKLEMİYORDUM, ÇOK ŞAŞIRDIM"

Bakkal esnafı Ferdi Sungur yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, "Sabah geldiler, hesapları topladık ve miktarları belirledik. Hepsinin ödeneceğini söylediler. Böyle bir şey beklemiyordum, görünce çok şaşırdım. Sosyal medyada görüyorduk ama buraya geleceklerini düşünmemiştim. Toplamda 151 bin liralık borç vardı, hepsi kapatıldı. Vesile olan herkese teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi.

İstanbul genelinde yürütülen çalışma ile binlerce dar gelirli ailenin borç yükü hafifletilirken, Ramazan ayının dayanışma ruhu da bir kez daha yaşatıldı.

