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Valilik sürücüleri uyardı! Ulaşım D-100 ve Kuzey Marmara'dan sağlanacak

Anadolu Otoyolu'nun Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasındaki Ankara istikameti, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak. Bu süreçte ulaşım, D-100 Karayolu ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden sağlanacak.

AA21 Haziran 2026 Pazar 13:57 - Güncelleme:
Valilik sürücüleri uyardı! Ulaşım D-100 ve Kuzey Marmara'dan sağlanacak
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Gebze ve İzmit kavşakları üstyapı iyileştirme ile onarım işi devam ediyor.

Bu kapsamda Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasındaki bölümde, güney yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.

Bu nedenle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.

D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelip, Anadolu Otoyolu Muallimköy Kavşağı Ankara yönüne girişler kapalı olacak. Bu istikamete gitmek isteyen araçlar öncelikle D-100 kara yolunu kullanabilecek.

Muallimköy Kavşağı'nda, Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip, Anadolu Otoyolu Ankara yönüne bağlanan kol da trafiğe kapatılacak. Sürücüler, D-100 kara yolundan Ankara istikametine gidebilecek.

D-100 kara yolundan Anadolu Otoyolu Dilovası Gişeleri Ankara yönüne girişler de kapalı olacak.

Çalışmalar yarın 08.00'de başlayacak ve 24 saat esasına göre yürütülecek.

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