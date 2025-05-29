Valilik tarih verdi! Burdur'da ormanlara giriş yasak

Burdur'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Haziran-1 Kasım 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yetkili makamların iznine tabi tutulduğu açıklandı.

Burdur Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında artış ve kuraklık nedeniyle yangın riskinin yükseldiği belirtildi. Ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin artması sonucu kasten ya da kusurlu davranışlarla orman yangınlarının çıkabileceği değerlendirildiği için, il sınırları dahilindeki ormanlık ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasının milli servetimiz olan ormanları korumak için zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 6831 Sayılı Orman Kanunu, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Burdur İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararları ile İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 1 Haziran - 1 Kasım 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin sadece yetkili makam izniyle mümkün olduğu bildirildi. Ek listede yer alan orman parkları, tabiat parkları ve günübirlik kontrollü alanlar dışındaki ormanlık alanlara, görevliler, izinli arıcılar ve çobanlar dışında girişler yasaklandı.

ORMANLIK ALANLARDA PİKNİK, KAMP VE ATEŞ YAKMAK YASAK

Açıklamada orman parkları, milli parklar ve tabiat parkları içerisindeki piknik ve mesire alanları ile günübirlik kontrollü alanlar haricindeki ormanlık alanlarda 1 Haziran - 1 Kasım tarihleri arasında mangal ve ateş yakmanın, mahalli mülki amirden izin almadan etkinlik, piknik yapmak, çadır kurmak, kamp yapmak ve konaklamanın yasak olduğu duyuruldu.

Vatandaşların sadece kendilerine tahsis edilen piknik ve mesire alanlarından gerekli önlemleri alarak faydalanabilecekleri, bu alanlarda ateş yakmaksızın piknik yapılabileceği ve çöplerin bırakılmaması konusunda görevliler ve işletme sahiplerince sık sık uyarılar yapılacağı belirtildi.

Ormanlık ve orman kenarlarında yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atıklar ile inşaat ve cam gibi malzemelerin bırakılması kesinlikle yasaklandı. Ayrıca, turizm tesisleri, çadır kamp alanları ve piknik alanlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanımı da mahalli mülki amirin özel izni olmadan yasaklandı.

YANGINA KARŞI BİRÇOK KURUM SORUMLULUK ÜSTLENDİ

Orman civarındaki tesislerin, sanayi kuruluşlarının ve yerleşim yerlerinin yangın söndürme ekipleri kuracaklarını ve ormanlık alan ile tesis arasında koruma bandı oluşturacaklarını belirtildi. Bu konuda denetimlerin Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve belediyeler tarafından yapılacağı ifade edildi.

Karayolu güzergahlarında seyir ve park halindeki araçlardan kaynaklanabilecek yangın riskine karşı, araçlardan sigara, cam eşya, çöp gibi yangına sebep olabilecek malzemelerin atılması yasaklandı ve bu tür atıkların belirli aralıklarla temizleneceği açıklandı.

Belediyelerden orman içi ve kenarındaki çöp toplama ve depolama alanları çevresinde koruma bandı oluşturarak yangına karşı gerekli tedbirleri almaları ve yangın riskine karşı iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulundurmaları istendi.

Enerji nakil hatlarının ve trafo merkezlerinin yapım ve bakımının ilgili kuruluşlar tarafından zamanında ve eksiksiz yapılması, yangın riskine karşı her türlü tedbirin alınması ve gerektiğinde yetkililerce talep edilmesi durumunda enerji kesintisi uygulanması gerektiği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlükleri ve Ziraat Odası Başkanlıklarının çiftçilere ve üreticilere tarımsal alanlardaki yasaklar ve yangın riski konusunda bilgilendirme toplantıları yapacakları, kritik günlerde ise SMS yoluyla uyarılar gönderecekleri ifade edildi.

Valilik, Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda kolluk kuvvetleri, milli parklar görevlileri ve diğer yetkililerin yangın riski olan bölgelerde devriye faaliyetlerini artıracakları; ormanlık alanların gece gündüz kontrol edileceği; riskli bölgelerde fotokapan, drone, Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kullanılarak etkin gözetim sağlanacağı duyuruldu.

Özellikle Ağlasun ve Bucak ilçeleri arasındaki Isparta-Antalya karayolu (Dereboğazı Havzası) bölgesinin riskli alan olarak değerlendirildiği, burada resmi ve sivil devriyelerin sıklaştırılacağı bildirildi.

Yangın meydana gelmesi durumunda, Valilik ve Kaymakamlıkların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanlarının kullanılarak etkili müdahale yapılacağı belirtildi.

KURALLARA UYMAYANLARA İDARİ VE ADLİ YAPTIRIM

Yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre idari ve adli işlemler uygulanacağı açıklandı.

BURDUR GENELİNDE PİKNİK YAPILABİLECEK ALANLAR

Burdur Valiliği, piknik yapılabilecek orman parkları ve mesire alanlarını da belirtti. Bu alanlar arasında Burdur Belediyesi Alyazmalım Mesire Alanı, Ağlasun Ateşgül Konaklamasız Orman Parkı, Yeşilova Salda Gölü Tabiat Parkı, Kemer Asarcık Konaklamasız Orman Parkı, Burdur Serenler Tepesi Tabiat Parkı, Karamanlı Sarımsaklıoluk Konaklamasız Orman Parkı, Altınyayla 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Konaklamasız Orman Parkı, Gölhisar Kibriya Konaklamasız Orman Parkı, Gölhisar Böğrüdelik Konaklamasız Orman Parkı, Bucak Oğuzhan Konaklamasız Orman Parkı, Bucak Millet Ormanı Konaklamasız Orman Parkı ve Bucak Kocaaliler Çınar Kontrollü Piknik Alanından oluşuyor.