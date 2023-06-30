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Valilik uyardı: Boğulma tehlikesine karşı dikkatli olalım!

Tunceli Valiliği, vatandaşlardan, Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerken boğulma tehlikesine karşı dikkatli olunmasını istedi.

AA30 Haziran 2023 Cuma 09:32 - Güncelleme:
Valilik uyardı: Boğulma tehlikesine karşı dikkatli olalım!
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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, eriyen kar suları ve yağmurun etkisiyle Munzur ve Pülümür çaylarının debisinin yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, "Akıntı hızının fazla olması boğulma vakalarının sık yaşanmasına sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızın olası boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

  • Tunceli Valiliği
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