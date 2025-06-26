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Valilik uyardı: İstanbul'da bu kurala uymayanlara ceza yolda

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada insanların topluca bulunduğu alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden kişilere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

IHA26 Haziran 2025 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
Valilik uyardı: İstanbul'da bu kurala uymayanlara ceza yolda
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır.

İstanbul Valiliği olarak bu durumun önüne geçebilmek için; meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır" denildi.

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