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Valilik uyardı: Şırnak'ta bu bölgelere girişler 15 gün yasak

Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki bazı bölgelerin bugünden itibaren 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

IHA27 Nisan 2025 Pazar 10:37 - Güncelleme:
Valilik uyardı: Şırnak'ta bu bölgelere girişler 15 gün yasak
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Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Bestler Dereler bölgesi, Gabar Dağı bölgesi, Cudi Dağı bölgesi, Kurt Dağı bölgesi, Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebel Dağları, Faraşin bölgeleri, Altındağları bölgesi ve Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 27 Nisan 2025 (dahil) - 11 Mayıs 2025 (dahil) tarihleri arasında 15 gün "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

'GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ'

Açıklamada, vatandaşların bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

  • Şırnak Valiliği
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