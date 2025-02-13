Yurdun büyük bir kısmında etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle çok sayıda şehirde yarın okullar tatil edildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla 14 Şubat 2025 Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde buzlanma beklendiği, trafik ve can güvenliği için eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunanların bir gün idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilk ve orta okullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kurları ve rahabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında 14 Şubat Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don oluşabileceği belirtildi.

Bu nedenle 14 Şubat Perşembe günü il genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarın kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmeyeceği belirtildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklama su şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden almış olduğumuz verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde 14.02.2025 Cuma günü okulların tatil edilmesine gerek olmadığı, eğitim ve öğretime devam edileceğine karar verilmiştir. Ayrıca, Kayseri Valiliğimizin resmî web sitesi ve sosyal medya hesapları dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BİNGÖL

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeni ile okullar yarın da tatil edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl genelinde eğitim öğretime ara verilmesine dayanak teşkil eden olumsuz hava şartları devam etmektedir. Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava şartlarına bağlı olarak yoğun kar yağışı buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Bingöl merkez ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesi 1 gün daha uzatılmıştır. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, "Ekiplerimiz ana ve tali yollarda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Ancak sürücülerimizin can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmalarını önemle istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Alınan kararla birlikte Kırşehir genelindeki tüm okullarda 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verilirken öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilgili birimlerin tedbirlerini sürdüreceği bildirildi.