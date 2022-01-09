Valilikler art arda açıkladı: Eğitime kar engeli

AA 9 Ocak 2022 Pazar 22:59 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 00:27

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Tatvan Kaymakamlığı da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Bingöl'de devam eden kar yağışı nedeniyle, merkez ve 7 ilçesinde eğitime bir günlük ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Merkez ve 7 ilçede tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 10 Ocak Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TUNCELİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde eğitime (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise) 10.01.2021 tarihinde olmak üzere bir gün ara verilmiştir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi.